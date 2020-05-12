ПК-корпус Cougar MX331 получил четыре варианта исполнения

Компания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью MX331, которая имеет четыре варианта исполнения. Первый получил сетчатую фронтальную панель и металлическую левую боковую панель, второй – боковую панель из закаленного стекла, третий – RGB-подсветку на передней панели и 120-мм вентилятор на задней стенке с RGB-подсветкой, а четвертый – акриловую фронтальную панель и боковые панели из закаленного стекла.

Корпуса характеризуются поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, видеокарты длиной до 35 см, процессорного кулера высотой до 15,5 см, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, а также пяти 120-мм вентиляторов. Габариты корпуса составляют 481:204:443 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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