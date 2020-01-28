ПК-корпус Kolink Void получил стильную лицевую панель с подсветкой

Тайваньская компания Kolink пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Void, которая ориентирована на создания игровой системы. Новинка характеризуется передней панелью с V-образной секцией и полосами RGB-подсветки, боковой стенкой из закаленного стекла, комплектным 120-мм вентилятором, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 380 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 160 мм, жидкостной системой охлаждения с радиатором типоразмера 240 мм, двумя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0, размерами 190:430:400 мм и массой 5,9 кг.