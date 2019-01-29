ПК-корпус MSI MAG Vampiric 010 получил подсветку Mystic Light

Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MAG Vampiric 010, дизайн которой «навеян мифами о графе Дракуле». Новинка характеризуется многоцветной RGB-подсветкой Mystic Light, 120-мм вентилятором с подсветкой, боковой стенкой из затемнённого 4-мм стекла, возможностью установить до шести вентиляторов диаметром 120 мм или жидкостную систему охлаждения с радиатором типоразмера до 360 мм, семь карт расширения, материнскую плату в форм-факторе ATX, портами USB, гнёздами для наушников и микрофона, а также пылевом фильтром с магнитным креплением. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.