ПК-корпус MSI MEG Prospect 700R получил сенсорный экран

Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MEG Prospect 700, которая предназначена для создания мощной игровой системы. Новинка характеризуется слотами для семи карт расширения, поддержкой системных плат вплоть до типоразмера E-ATX, жидкостной системы охлаждения, графических адаптеров длиной до 400 мм, процессорного охладителя высотой до 185 мм, двух 3,5/2,5- и еще двух и 2,5-дюймовых накопителей.

Также отметим 4,3-дюймовый сенсорный экран для управления подсветкой и скоростью вращения вентиляторов, просмотра информации о температуре системы и другой информации, размеры 585:257:537 мм, массу 17 кг, боковую панель из закалённого стекла и четыре комплектных 140-мм вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB.

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