ПК-корпус Sharkoon REV200 получил необычную компоновку

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью REV200, которая выделяется нестандартной компоновкой. Например, системная плата здесь расположена с разворотом на 90 градусов будучи прижатой к левой стенке корпуса. В итоге монтажные планки карт расширения расположены в верху в специальном отсеке для кабелей. Также новинка характеризуется возможностью установки системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, семи карт расширения, двух 3,5-дюймовых и четырёх 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной до 323 мм, блока питания длиной до 200 мм, процессорного кулера высотой 260 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, а также пятью комплектными 120-мм вентиляторами с RGB-подсветкой и боковой панелью из закалённого стекла.