ПК-корпус X2 Abkoncore Cronos 750 оценен всего в $50

Компания X2 Products представила новый компьютерный корпус Abkoncore Cronos 750, который подойдет для создания недорогой игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера ATX, комплектным 120-мм вентилятором Rainbow Fan с многоцветной подсветкой, местом для семи карт расширения, местом для двух 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим габариты 210:410:463 мм, боковую стенку из закалённого стекла для любования железом, два порта USB 2.0, один USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона. Цена X2 Abkoncore Cronos 750 составляет 50 долларов.