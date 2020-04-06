ПК-корпус X2 Abkoncore T250 оценен в 50 долларов

Компания X2 Products представила новый компьютерный корпус Abkoncore T250, который предназначен для создания игровой системы с ярким внешним видом. Новинка характеризуется поддержкой системных плат вплоть до АТХ, двух 3,5/2,5-дюймовых и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, системы жидкостного охлаждения с передним радиатором формата до 360 мм, гнёздами для наушников и микрофона, парой портов USB 2.0, портом USB 3.0, размерами 200:335:440 мм и массой 5,2 кг. Также отметим боковые панели из затемнённого закалённого стекла и четыре комплектных 120-мм вентилятора Iris с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB. Корпус скоро появится в продаже по цене в 50 долларов.