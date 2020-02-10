ПК-корпус Xigmatek Athena поддерживает шесть накопителей

Компания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Athena, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется форматом Mid Tower, боковой панелью из 4-мм закаленного стекла, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 165 мм, шести 120-мм вентиляторов, жидкостной системой охлаждения с фронтальным и верхним радиаторами формата 360 мм и 240 мм, а также тыльным радиатором на 120 мм, процессорного кулера высотой до 170 мм, габаритами 366:210:465 мм, а также двумя портами USB 2.0 и портом USB 3.0.