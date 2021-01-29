POCO M3 выйдет в Индии с 6 гигабайтами ОЗУ

Пару дней назад POCO подтвердила запуск POCO M3 в Индии 2 февраля. Поскольку этот смартфон был официально представлен и выпущен в продажу несколько месяцев назад, мы знаем о нем все. Следовательно, единственное, что остается загадкой, — это цена телефона в Индии. Но, оказывается, мы не знали еще об одном. Для тех, кто не знает, POCO M3 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти, и его можно купить в версии на 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Однако в Индии устройство также будет доступно в варианте с 6 ГБ оперативной памяти, согласно официальному партнеру розничного продавца Flipkart. С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что для Индии есть особый вариант — бренд POCO родился в этой стране, и на данный момент уже выпустил несколько эксклюзивных устройств для данного региона.