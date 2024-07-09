POCO M6 Plus 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона POCO M6 Plus 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 613 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 967 и 2281 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Предыдущие утечки приписывали смартфону экран с разрешением 2460:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), аккумулятор ёмкостью 5030 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.