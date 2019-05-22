PRISM + представила игровой монитор F270i Pro с панелью IPS

Компания PRISM + представила игровой монитор F270i Pro, доступную 27-дюймовую панель IPS-типа с разрешением 2 560 x 1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Это премиум-функции, которые стоят очень дорого, но F270i Pro предлагается по гораздо более доступной цене в типичном стиле PRISM +.

Технология панелей типа IPS обеспечивает повышенную точность цветопередачи, которая остается бескомпромиссной при просмотре под любым углом, устраняя необходимость в специальном размещении монитора.

F270i Pro имеет сверхтонкие 3-миллиметровые рамки, поэтому он подходит для использования с несколькими мониторами. PRISM + также использует встроенные технологии защиты от мерцания и слабого синего света для снижения нагрузки на глаза.

Учитывая цену в $ 399, должны были быть определенные компромиссы, и подставка поддерживает только регулировку наклона, без возможности поворота или изменения высоты.