PS VR получит новый контроллер

Длительное врем геймеры не верили в то, что производители будут делать упор на технологии виртуальной реальности. Однако в итоге ситуация сложилась так, что сейчас сразу несколько компаний делают упор именно на это направление, создавая не только аппаратные решения, но и контент. И компания Sony в этом плане тоже не отстает, ведь она то и дело выпускает в продажу новые решения, среди которых PS VR. Теперь же появилась информация о том, что производитель решил выпустить новый контроллер, который будет более точно отслеживать действия пользователя, а именно его пальцев. Это достаточно необычно, ведь пальцы в играх сейчас не задействуются вообще, а теперь геймер прямо будет манипулировать какими-то элементами при помощи пальцев.