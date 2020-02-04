PS4 отлично продается

Компания Sony официально сообщила, что готова к продаже своей новой игровой консоли уже в конце 2020 года, но это не значит, что текущее поколение будут продавать хуже. Нет, производитель умудряется продавать PS4 довольно активно даже после того, как все поняли, что к концу года будет выпущена совершенно новая приставка. Например, на текущий момент производитель сообщил, что за три месяца было продано 6,1 миллионов игровых приставок PS4, а к концу года производитель планирует продать еще столько же. Вероятно, вскоре продажи замедлятся, так как пользователи будут откладывать деньги на покупку нового поколения приставки, но даже при этом PS4 все еще будут покупать по всему миру. Ведь игры все еще привлекательные на данной платформе и их хотят пройти.