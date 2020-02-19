PS5 будет заметно дороже PS4

Компания Sony официально сообщила о том, что продавать приставку PlayStation 5 за 399 долларов у нее не выйдет. На то есть весьма веская понятная причина — производитель заявил, что на производство и сборку PlayStation 5 потребуется 450 долларов, при этом нужно еще учитывать стоимость логистики, рекламы и продвижения. В итоге получается, что консоль будет по себестоимости около 500 долларов, а ведь производитель явно хочет еще и немного заработать на столь интересном продукте. Конечно, большая часть прибыли компании идет от продажи игр, так как после покупки PlayStation 5 все пойдут в магазин за покупкой дисков или цифровых копий. И вот тогда консоль будет себя окупать. Но, естественно, производитель не может отказать себе в желании заработать.