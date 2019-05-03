PS5 мощнее облачных технологий

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Sony точно будет конкурировать с Microsoft на рынке игровых консолей и порадует нас высокой производительностью своих устройств. Также есть данные о том, что PS5 и Xbox Scarlett будут мощнее, чем облачная платформа Google Stadia, которую некоторое время назад официально анонсировали. Дело в том, что у платформы Google на одного пользователя будет 12 терафлопс производительности, тогда как у PS5 этой же мощности будет уже 13 терафлопс. И многие аналитики данного рынка решили, что если у приставки от Sony больше мощности на старте, то она будет гораздо мощнее. Вот только что мешает компании Google полностью переделать платформу и добавить мощности перед релизом?