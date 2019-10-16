PS5 получит обратную совместимость

На просторах интернета уже давно ходит обсуждение приставки PS5, которая, вероятно, будет поддерживать игры и из прошлых поколений приставки. Об этом говорят и патенты, и та же архитектура, и многое другое. Сейчас появилась информация от инсайдера о том, что PS5 будет поддерживать абсолютно все игры со всех поколений приставки. Верится в это с большим трудом, ведь как, допустим, запустить игры с PS1, которые были выпущены очень давно, у них мизерное разрешение и совсем другое построение кода. Вероятно, в Sony действительно введут обратную совместимость, но об этом пока что крайне рано говорить. Релиз новой приставки случится в конце 2020 года и тогда можно будет говорить о каких-то серьезных изменениях в приставке и ее возможностях.