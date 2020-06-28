Panasonic представила новый планшет Toughbook A3

Panasonic обновил серию защищенных планшетов Toughbook и представила новинку под названием Toughbook A3.

Новинка получила 10.1 дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD. Новинка Toughbook A3 имеет степень защиты от пыли и влаги IP65 и сертификат испытаний по военному стандарту США MIL-STD-810H.

За производительность планшета отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 660 в паре 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Работает устройство на базе ОС Android 9.

Планшет Panasonic Toughbook A3 оснастили двумя батареями, которые имеют емкость 3200 мАч каждая, что обеспечит до 8 часов автономной работы. Ещё новинка получила поддержку стилуса и два слота под SIM-карт.

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