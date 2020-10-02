Panasonic представила планшет Toughbook A3 военного класса

Новый Panasonic Toughbook A3 - это планшет Android, разработанный и созданный для мобильных пользователей, работающих в сложных рабочих условиях.

Panasonic Toughbook A3 оснащен 10,1-дюймовым дисплеем, весит 885 грамм, который прошел испытания на падение с высоты 1,5 м инженерами Panasonic. Планшет получил конструкцию военного класса MIL-STD-810 с рейтингом защиты от проникновения (IP65).

Характеристики планшета Panasonic Toughbook A3:

Операционная система Android 9 Pie

Процессор Qualcomm Octa-Core SDM660 (1,8–2,2 ГГц)

4 ГБ памяти

64 ГБ памяти eMMC

5-мегапиксельная фронтальная камера и микрофон для видеоконференцсвязи

8-мегапиксельная задняя камера с автофокусом и светодиодной вспышкой для захвата документов и изображений

Срок службы батареи 9 часов или до 15 часов с дополнительными большими батареями

Тип USB-С (USB 3.0) и USB-портом типа А (USB 2.0) подключение

Bluetooth 5.0

WLAN IEEE802.11 a / b / g / n / ac / d / h / i / r / k / v / w с функцией MIMO

Toughbook A3 доступен для приобретения у официальных дистрибьюторах за 1500 долларов США.