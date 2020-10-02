Panasonic представила планшет Toughbook A3 военного класса

Panasonic Toughbook A3 оснащен 10,1-дюймовым дисплеем, весит 885 грамм, который прошел испытания на падение с высоты 1,5 м инженерами Panasonic. Планшет получил конструкцию военного класса MIL-STD-810 с рейтингом защиты от проникновения (IP65).
Характеристики планшета Panasonic Toughbook A3:
- Операционная система Android 9 Pie
- Процессор Qualcomm Octa-Core SDM660 (1,8–2,2 ГГц)
- 4 ГБ памяти
- 64 ГБ памяти eMMC
- 5-мегапиксельная фронтальная камера и микрофон для видеоконференцсвязи
- 8-мегапиксельная задняя камера с автофокусом и светодиодной вспышкой для захвата документов и изображений
- Срок службы батареи 9 часов или до 15 часов с дополнительными большими батареями
- Тип USB-С (USB 3.0) и USB-портом типа А (USB 2.0) подключение
- Bluetooth 5.0
- WLAN IEEE802.11 a / b / g / n / ac / d / h / i / r / k / v / w с функцией MIMO