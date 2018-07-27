Panasonic представила планшет повышенной прочности Toughbook L1

2018-07-27, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Panasonic Toughbook L1; [99]
Компания Panasonic выпустила планшет повышенной прочности Toughbook L1. Аппарат не боится ударов, воды, пыли и получил 7-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей. Основой устройства стала платформа Snapdragon 210 разработки Qualcomm. В тыльной части корпуса установлена 8-мегапиксельная камера. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3200 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2. Приобрести новинку можно за 1500 долларов.


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