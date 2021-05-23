Panasonic представила защищенный планшет TOUGHBOOK S1 на базе платформы Android. Устройство разработано для персонала, которым нужна мобильность.

Планшет оснащен 7-дюймовым экраном. Он компактный и легко удерживается в одной руке. TOUGHBOOK S1 оснащен 13 МП задней камерой и 5 МП передней камерой.

Производительность обеспечивает процессор Qualcomm SDM660. Работает планшет на ОС Android 10. На борту 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Планшет имеет класс защиты от пыли и воды IP65/67 и сертификат MIL-STD-810H (устойчивость к падению). Автономность планшета достигает 14 часов беспрерывной работы.

Panasonic TOUGHBOOK S1 продается по цене от 1110 евро.