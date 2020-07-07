Panasonic выпустила планшет Toughbook A3 с двумя сменными батареями

Panasonic выпустила новый планшет Toughbook A3, который имеет прочную конструкцию, влаго и пыле защиту.

Toughbook A3 поставляется с двумя батареями емкостью 3200 мАч. Планшет оснащен 10,1 дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Устройство работает на операционной системе Android 9 Pie. За производительность отвечает мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Новинка имеет встроенные функции Panasonic Compass. Планшет оснащен двумя камерами на 8 МП и 5 МП. Устройство поддерживает стилус и две SIM-карты. Доступные подключения: USB-A и USB Type-C.

Как ожидается, планшет Panasonic Toughbook A3 поступит в продажу в августе этого года.