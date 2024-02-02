Параметры Realme 12+ 5G рассекречены

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Realme 12+ 5G (RMX3866), который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, неназванную однокристальную систему с максимальной частотой 2,6 ГГц, 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 16 Мп и корпус с габаритами 162,95:75,45:7,87 мм и массой 190 граммов. Напомним, что недавно состоялась международная премьера смартфонов серии Realme 12 Pro.