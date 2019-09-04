Parrot показала Anafi FPV

Компания Parrot официально представила свой новый квадрокоптер Anafi FPV, который снимает видео в разрешении 4К с HDR, плюс умеет делать снимки в разрешении 21 Мп, что для современных дронов очень даже приличные характеристики. Выглядит устройство достаточно современно и компактно, его спокойно можно взять с собой в рюкзак во время путешествий или просто на прогулку в парк. Стоимость составляет 799 долларов и это, конечно, достаточно дорогое удовольствие, но если вы хотите снимать качественные видео и при этом не переживать о быстрой разрядке аккумулятора, то Anafi FPV точно вам понравится и отобьет каждый потраченный доллар. В России пока что гаджет в продажу не поступил, что весьма логично, и цену для нашего региона мы не знаем.