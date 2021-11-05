Патент Apple предлагает новый дизайн iPad Magic Keyboard

После недавнего выпуска iPad и iPad mini начального уровня 2021 года Apple, работает над новым дизайном аксессуара Magic Keyboard.

Компания подала новый патент на Magic Keyboard, который предполагает, что она покончит с плавающим дизайном нынешней Magic Keyboard. Текущая клавиатура Magic Keyboard заставляет iPad Pro выглядеть парящим планшетом над клавиатурой с шарниром для регулировки положения устройства. В новом патенте изображена клавиатура Magic Keyboard, на которой iPad установлен на двух шарнирах на верхнем конце клавиатуры.

Согласно патенту, Magic Keyboard перемещается вперед вместе с iPad, позволяя пользователю легко регулировать угол обзора. Под клавиатурой есть еще один слой, который позволяет складывать iPad, как ноутбук. В новом патенте Apple заявила, что новый дизайн предлагает «улучшенную общую возможную регулировку угла обзора, повышенную стабильность системы при высоких углах обзора, поведение при открытии и закрытии ноутбука, меньший вес и реализацию с использованием недорогих компонентов». Шарнирный механизм в новом дизайне почти такой же, как и у нынешней клавиатуры Magic Keyboard.
Комментарии и отзывы iPad Magic Keyboard
Планшет Xiaomi Pad 5 оценен в 350 евро…
Планшет Xiaomi Pad 5 оценен в 350 евроСегодня компания Xiaomi представила не только смартфоны Xiaomi 11T, но и планшет Xiaomi Pad 5. Новинка ха…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 45-Вт зарядку…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 45-Вт зарядкуАвторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о планшетах Samsung Galaxy Tab S8, релиз котор…
Патент Apple предлагает новый дизайн iPad Magic Keyboard…
Патент Apple предлагает новый дизайн iPad Magic KeyboardПосле недавнего выпуска iPad и iPad mini начального уровня 2021 года Apple, работает над новым дизайном а…
Планшет Nokia Т20 оценен в 20 тысяч рублей…
Планшет Nokia Т20 оценен в 20 тысяч рублейКомпания HMD Global объявила российские цены на планшет Nokia Т20, который был представлен несколько часо…
Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6…
Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6Компания Lenovo активно готовится к выпуску нового планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6 — ранее компания анонсир…
Xiaoxin Pad Pro 12.6 получит дисплей на 120 Гц…
Xiaoxin Pad Pro 12.6 получит дисплей на 120 ГцLenovo планирует выпустить новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 уже совсем скоро, 2 ноября. И в преддверии …
Nokia готовит к релизу классный планшет…
Nokia готовит к релизу классный планшетКомпания HMD Global, лицензиат бренда смартфонов Nokia, получила патент на дизайн планшета Nokia T20. Зая…
Новый Apple iPad Mini оценен в 48 тысяч рублей…
Новый Apple iPad Mini оценен в 48 тысяч рублейКомпания Apple представила новый iPad Mini, который может похвастаться увеличенным дисплеем при старых ра…
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor