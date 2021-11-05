Патент Apple предлагает новый дизайн iPad Magic Keyboard

После недавнего выпуска iPad и iPad mini начального уровня 2021 года Apple, работает над новым дизайном аксессуара Magic Keyboard.

Компания подала новый патент на Magic Keyboard, который предполагает, что она покончит с плавающим дизайном нынешней Magic Keyboard. Текущая клавиатура Magic Keyboard заставляет iPad Pro выглядеть парящим планшетом над клавиатурой с шарниром для регулировки положения устройства. В новом патенте изображена клавиатура Magic Keyboard, на которой iPad установлен на двух шарнирах на верхнем конце клавиатуры.

Согласно патенту, Magic Keyboard перемещается вперед вместе с iPad, позволяя пользователю легко регулировать угол обзора. Под клавиатурой есть еще один слой, который позволяет складывать iPad, как ноутбук. В новом патенте Apple заявила, что новый дизайн предлагает «улучшенную общую возможную регулировку угла обзора, повышенную стабильность системы при высоких углах обзора, поведение при открытии и закрытии ноутбука, меньший вес и реализацию с использованием недорогих компонентов». Шарнирный механизм в новом дизайне почти такой же, как и у нынешней клавиатуры Magic Keyboard.