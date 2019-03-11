Патент Microsoft улучшает подставку Surface Pro

Планшеты Microsoft Surface Pro имеют встроенную подставку, которая поддерживает экран, чтобы дать вам лучший угол обзора для просмотра потокового контента или использовать устройство как ноутбук с Quick Type.

Теперь, похоже, что Microsoft стремится улучшить механизм подставки. Патентная заявка, выпущенная USPTO, раскрывает некоторые изменения в аппаратной функции. Фрикционный шарнир с сопротивлением на основе сцепления охватывает довольно сложную механику, которая позволит пользователю закрыть подставку, используя при этом меньше усилий, чем требуется для ее открытия. Уровень сопротивления при закрытии подставки также может регулироваться пользователем. Это должно предотвратить случайное открытие подставки и в то же время облегчая ее закрытие. Технология может быть реализована уже в предстоящем Surface Pro 7.