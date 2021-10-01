Патент футуристического планшета от Google Pixel

Google патентует футуристический планшет с безрамочным дизайном. Недавно опубликованный патент Google LLC показывает, что отдел исследований и разработок уже работает над передовой конструкцией. Компания Mountain View запатентовала планшет очень футуристического внешнего вида. Это патент на образец, то есть его характеристики и спецификации остаются неизвестными.

Запатентованный планшет Google Pixel имеет полноэкранный дизайн с очень тонкими рамками и закругленными углами. Сзади корпус закруглен со всех четырех сторон, что способствует хорошему захвату и стильному внешнему виду.

Что касается цвета и выбора материалов, дизайнер был вдохновлен недавно анонсированными смартфонами Google Pixel 6. Планшет также оснащен такими же характерными кнопками питания и громкости - как видно на рендере. Кроме того, в планшете Google Pixel есть фронтальная камера, которую можно использовать для видеозвонков или селфи.

Также видно присутствие стереодинамиков два вверху и два внизу. Кроме того, внизу есть разъем USB-C для зарядки устройства.

В качестве операционной системы выбрана Android 12. Серия Google Pixel 6, которая выйдет этой осенью, станет первыми смартфонами, работающими на новой ОС Android 12. Конечно, Google также может выбрать Chrome OS, которая используется в ноутбуках компании 2-в-1.

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