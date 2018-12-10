Патент на коврик с беспроводной зарядкой

В недавнем патенте от Apple появился мифический коврик со встроенной беспроводной зарядкой AirPower.

Хотя в документе нет упоминания об имени, легко предположить, что речь идет об одном и том же устройстве. На сегодняшний день известно то, что коврик AirPower можно использовать для одновременной зарядки нескольких устройств, таких как iPhone, AirPods и часы Apple. Зарядное устройство выдает уникальные идентификаторы заряженных устройств, чтобы отслеживать уровень заряда батареи и знать, когда следует прекратить зарядку указанного устройства.