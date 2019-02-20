Патент складного смартфона Apple

В отличие от адаптаций Samsung и Xiaomi, которые, как ожидается, будут складываться по горизонтали, Apple разрабатывает смартфон, который можно сложить по вертикали, очень похоже на предстоящую Motorola RAZR. Apple подала новый патент на «гибкое устройство», дизайн которого производитель iPhone разрабатывает уже несколько лет.

Глядя на переднюю часть предполагаемого смартфона, кажется, что Apple стремится к почти полностью безрамочному дизайну. Есть несколько вариантов складывания. Если пользователи хотят использовать только меньшую часть дисплея, смартфон можно сложить пополам, открывая им доступ к верхней или нижней части панели. Кроме того, смартфон можно сложить внутрь. Это полностью отключает дисплей и позволяет пользователям легко хранить устройство в карманах.

С учетом того, что слухи о iPhone с тремя камерами в 2019 году набирают обороты, представляется вероятным, что любое складное предложение от Apple будет иметь как минимум три камеры сзади.