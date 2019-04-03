Патент складного смартфона Lenovo с уникальным шарниром

2019-04-03, Автор - Anna; Продукт - Lenovo; [104]
Lenovo решила присоединиться к компаниям выпустившим складные устройства. Реализация компании довольно уникальна с точки зрения дизайна.

Складной телефон Lenovo будет очень высоким и узким. Идея заключается в том, что телефон складывается вертикально, но нижняя половина складывается вверх, как обратная раскладушка. Петля «Хвост скорпиона» очень похожа на петли, которые вы найдете на ноутбуках Lenovo.

Благодаря этому уникальному дизайну телефон не полностью сложен и оставляет зазор внутри шарнира. В сложенном виде вы увидите второй экран, который находится позади. Это очень маленький экран, который занимает менее 20% площади поверхности телефона. Будучи патентом, не известно, попадет к потребителям конечный продукт или нет.

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