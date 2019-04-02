Патент складного смартфона от компании Lenovo

Компания Lenovo подала патент в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) изображение складного смартфона с вертикальной складкой.

На изображении видно, что смартфон имеет большой шарнир на задней части позволяющий выбрать точку сгибания. Судя по всему рамки достаточно большие чтобы вместить фронтальную камеру с датчиками и слуховым динамиком, а на задней панели расположилась только одна камера.

Конечно, это всего лишь предварительный дизайн, который может измениться много раз, если проект вообще увидит свет.