Патент смартфона Samsung Tri Folding

Согласно отчету, южнокорейский технологический гигант Samsung подал в WIPO (Всемирную организацию интеллектуальной собственности) обширный патент, в котором подробно описывается его новый складной смартфон.

Все эти документы указывают только на то, что Samsung явно планирует создать тройное складывающееся устройство. Патент демонстрирует еще больше подробностей о новом поколении складных телефонов. В этом телефоне есть три отдельных экрана, которые можно раскладывать в один большой и цельный дисплей. Кроме того, этот смартфон также имеет две петли, одна из которых складывается внутрь, а другая - наружу, образуя Z-образную форму. Сообщается, что эта модель поступит с поддержкой S Pen, камерой под дисплеем, разъемом HDMI и многим другим.

На данный момент компания является лидером рынка складных смартфонов. Поэтому неудивительно, что Samsung стремится к дальнейшему расширению своей линейки складных устройств, чтобы сохранить свое доминирующее положение.
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