Патент смартфона от компании LG

LG представила патент на смартфон, в котором представлены основные эскизы устройства, оснащенного тремя задними камерами и тремя фронтальными камерами.

Патент был зарегистрирован в ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и начал свою работу в прошлую пятницу. Функция каждой камеры не известна, но можно предположить, что у одной есть стандартный объектив, у второй - сверхширокий, а у третьей может быть датчик ToF. Учитывая дизайн смартфона на схеме, он вполне может стать преемником LG V50, который был представлен пару месяцев назад на MWC. Задняя часть очень похожа на LG V50 с горизонтально расположенной тройной камерой. На левой стороне расположены те же отдельные клавиши регулировки громкости и выделенная клавиша Google Assistant. На правой стороне находится клавиша включения и длинный лоток для SIM / microSD карт.