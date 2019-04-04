Патент смартфона с сумасшедшей селфи камерой от Oppo

Китайский производитель Oppo является одной из немногих компаний, которые постоянно экспериментируют с дизайном своих устройств.

В соответствии с заявками на патенты, поданными Oppo, компания рассматривает возможность создания смартфона с дополнительным всплывающим дисплеем. Самое странное, это то, что, несмотря на наличие еще одного дисплея фронтальная камера находится на прежнем месте.

Предлагаемое использование для второго дисплея предоставляет дополнительные возможности для управления во время игр или просмотра видео в полноэкранном режиме. Хотя дисплей располагается там, где одна из ваших рук будет при выполнении вышеупомянутых действий, поэтому мы не уверены, насколько хорошо это сработает на практике.

Компания предложила еще одну идею дизайна. На этот раз второй дисплей скользит сбоку от основного. Это современный поворот выдвижной физической клавиатуры, которую мы уже видели на многих телефонах. Решение кажется гораздо более практичным, поскольку второй дисплей предлагает гораздо большую гибкость, несмотря на то, что он не такой большой, как «верхний».