Пауэрбанк Belkin BPB06 на 26000 мАч оценен в 40 долларов

Компания Belkin пополнила ассортимент пауэрбанков моделью BPB06 с ёмкостью 26 000 мАч. Новинка характеризуется черным корпусом массой 576 граммов, четырьмя светодиодными индикаторами, отображающими уровень заряда, двумя разъемами USB-C с мощностью по 20 Вт каждый, двумя интерфейсами USB-A по 12 Вт каждый, максимальной суммарной мощностью 32 Вт при зарядке через один USB-C и один USB-A, поддержкой современных протоколов быстрой зарядки PPS и Power Delivery, благодаря чему внешний аккумулятор можно использовать не только со смартфонами, но и с планшетами и другими устройствами. Цена пауэрбанка на дебютном китайском рынке составила эквивалент 40 долларов.