Представлено 160-Вт зарядное устройство Ugreen Nexode Pro

Компания Ugreen пополнила ассортимент зарядных устройств моделью Nexode Pro, которая выдает максимальную выходную мощность 160 Вт. Новинка характеризуется 70-см встроенным выдвижным кабелем USB Type-C, который можно фиксировать в восьми положениях, цветным дисплеем для отображения уровня заряда, поддержкой фирменного приложения, фирменной технологией зарядки GaNInfinity, двумя разъемами USB-C (один выдает до 140 Вт, второй до 100 Вт) и одним USB-A (до 22,5 Вт), поддержкой стандартов зарядки USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP и UFCS, а также корпусом с размерами 82:36,5:73 мм и массой 310 граммов. Цена смартфона составила 150 долларов.

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