Представлен обновленный пауэрбанк Xiaomi Power Bank 20000 22.5W

Компания Xiaomi представила обновленную версию пауэрбанка Power Bank 20000 22.5W, которая получила соответствие новому китайскому стандарту безопасности для внешних аккумуляторов. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 20000 мАч (два элемента по 10000 мАч), поддержкой 22,5-Вт быстрой зарядки, встроенным проводом, испытанием на прокол 4-мм металлической иглой, испытанием при температуре 135 °C, проверкой на перезаряд с коэффициентом 1,3, тестом на сжатие нагрузкой 1,4 тонны и на долговечность с 300 циклами зарядки и разрядки, интеллектуальной системой управления. Цена устройства на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 20 долларов.

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