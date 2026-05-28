Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus Gold

Правильно подобранный блок питания зало стабильной работы игровой системы или рабочей станции. Хорошая модель может пережить несколько глобальных апгрейдов и даже дать возможность проводить эксперименты с разгоном видеокарты или процессором. Как пример, тестируемый сегодня модульный блок питания PCCooler KN1000 с мощностью 1000 Вт, сертификатом эффективности 80+ Gold, сертификацией ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным для производителя оформлением. Комплект включает силовой кабель, набор съемных кабелей, пластиковые стяжки, крепежные винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Традиционное исполнение в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Крышка со штампованной решеткой с ромбовидными ячейками и островком по центру с логотипом бренда.

На тыльной стороне гнездо питания и тумблер питания. Эта модель не поддерживает режим полной остановки вентилятора, его скорость регулируется в зависимости от текущей нагрузки автоматически.

Глубина 140 мм, также при монтаже в корпусе необходимо помнить о необходимости части свободного места для доступа к панели разъемов. Здесь колодки удобно распределены по группам и подписаны, ошибочное подключение исключено.

основной кабель питания материнской платы ATX 20+4 длиной 60 см,

два кабеля дополнительного питания процессора 4+4 CPU с длиной 65 см,

один кабель 12VHPWR 600 Вт длиной 60 см,

три кабеля с PCIe 6+2 длиной 50 см,

один кабель с тремя SATA,

три кабеля с двумя SATA и одним MOLEX.

Набор кабелей и разъемов у PCCooler KN1000 следующий:

Кабели преимущественно с cечением 18AWG. У них отдельная оплетка с общим ленточным исполнением. Они удобны при укладке в корпусе, достаточно мягкие и не спутываются. Качество исполнения кабеля с PCIe 5.1 высокое, колодка при тестировании с NVIDIA GeForce RTX 5080 заметно не нагревалась. Соединяется плотно.

Внутренняя часть

На основание нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В выдает 999.6 Вт с 83.3А, на 3.3В и 5В по 20А и общие 100 Вт. Это позволяет этот блок питания использовать его с компонентами топового уровня.Блок питания с активным корректором коэффициента мощности, устойчивый к работе при понижении напряжения в сети. Применен активный корректор коэффициента мощности и синхронный выпрямитель, а также импульсные преобразователи на второстепенных линиях.

На печатной плате размещены несколько алюминиевых радиаторов с зафиксированными на них транзисторами. В схемотехнике используют конденсаторы Samxon. Входной высоковольтный TK 420В 820 мКф. Для увеличения срока службы используются преимущественно полимерные. На отдельной плате, размещенной под углом 90 градусов импульсные преобразователи каналов 3.3В и 5В.

За активное охлаждение отвечает 120мм вентилятор PY-1225M12S с регулируемой скоростью вращения.

Тесты

AIDA64

OCCT

КПД

Данные 150W 87 350W 88 450W 89 500W 90 750W 91 850W 89 1000W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 600W 1000W 12 12,07 12,02 11,88 5 5.04 5.01 4.99 3,3 3.33 3.32 3.29

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 32 600W 38 1000W 42

Итоги

PCCooler KN1000 – мощный блок питания с полностью модульным подключением кабелей с поддержкой PCIe 5.1 и ATX 3.1. Стабильное напряжение по основной 12В линии и второстепенным, высокая эффективность, умеренный шум в рабочих сценариях и в играх, удобное исполнение оплетки кабелей, актуальный набор разъемов.