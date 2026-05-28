Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus Gold

Правильно подобранный блок питания зало стабильной работы игровой системы или рабочей станции. Хорошая модель может пережить несколько глобальных апгрейдов и даже дать возможность проводить эксперименты с разгоном видеокарты или процессором. Как пример, тестируемый сегодня модульный блок питания PCCooler KN1000 с мощностью 1000 Вт, сертификатом эффективности 80+ Gold, сертификацией ATX 3.1 и PCIe 5.1.
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным для производителя оформлением. Комплект включает силовой кабель, набор съемных кабелей, пластиковые стяжки, крепежные винты, руководство пользователя.
Внешний вид
Традиционное исполнение в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Крышка со штампованной решеткой с ромбовидными ячейками и островком по центру с логотипом бренда.
На тыльной стороне гнездо питания и тумблер питания. Эта модель не поддерживает режим полной остановки вентилятора, его скорость регулируется в зависимости от текущей нагрузки автоматически.
Глубина 140 мм, также при монтаже в корпусе необходимо помнить о необходимости части свободного места для доступа к панели разъемов. Здесь колодки удобно распределены по группам и подписаны, ошибочное подключение исключено.
Набор кабелей и разъемов у PCCooler KN1000 следующий:
- основной кабель питания материнской платы ATX 20+4 длиной 60 см,
- два кабеля дополнительного питания процессора 4+4 CPU с длиной 65 см,
- один кабель 12VHPWR 600 Вт длиной 60 см,
- три кабеля с PCIe 6+2 длиной 50 см,
- один кабель с тремя SATA,
- три кабеля с двумя SATA и одним MOLEX.
Кабели преимущественно с cечением 18AWG. У них отдельная оплетка с общим ленточным исполнением. Они удобны при укладке в корпусе, достаточно мягкие и не спутываются. Качество исполнения кабеля с PCIe 5.1 высокое, колодка при тестировании с NVIDIA GeForce RTX 5080 заметно не нагревалась. Соединяется плотно.
На основание нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В выдает 999.6 Вт с 83.3А, на 3.3В и 5В по 20А и общие 100 Вт. Это позволяет этот блок питания использовать его с компонентами топового уровня.
Внутренняя часть
Блок питания с активным корректором коэффициента мощности, устойчивый к работе при понижении напряжения в сети. Применен активный корректор коэффициента мощности и синхронный выпрямитель, а также импульсные преобразователи на второстепенных линиях.
На печатной плате размещены несколько алюминиевых радиаторов с зафиксированными на них транзисторами. В схемотехнике используют конденсаторы Samxon. Входной высоковольтный TK 420В 820 мКф. Для увеличения срока службы используются преимущественно полимерные. На отдельной плате, размещенной под углом 90 градусов импульсные преобразователи каналов 3.3В и 5В.
За активное охлаждение отвечает 120мм вентилятор PY-1225M12S с регулируемой скоростью вращения.
Тесты
AIDA64
OCCT
КПД
|Данные
|150W
|87
|350W
|88
|450W
|89
|500W
|90
|750W
|91
|850W
|89
|1000W
|88
Уровень напряжения на линиях
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,07
|12,02
|11,88
|5
|5.04
|5.01
|4.99
|3,3
|3.33
|3.32
|3.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.
Уровень шума
|Данные
|150W
|32
|600W
|38
|1000W
|42
Итоги
PCCooler KN1000 – мощный блок питания с полностью модульным подключением кабелей с поддержкой PCIe 5.1 и ATX 3.1. Стабильное напряжение по основной 12В линии и второстепенным, высокая эффективность, умеренный шум в рабочих сценариях и в играх, удобное исполнение оплетки кабелей, актуальный набор разъемов.