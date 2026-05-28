Обзор и тесты PCCooler KN1000. Модульный блок питания 80 Plus Gold

Правильно подобранный блок питания зало стабильной работы игровой системы или рабочей станции. Хорошая модель может пережить несколько глобальных апгрейдов и даже дать возможность проводить эксперименты с разгоном видеокарты или процессором. Как пример, тестируемый сегодня модульный блок питания PCCooler KN1000 с мощностью 1000 Вт, сертификатом эффективности 80+ Gold, сертификацией ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным для производителя оформлением. Комплект включает силовой кабель, набор съемных кабелей, пластиковые стяжки, крепежные винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Традиционное исполнение в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Крышка со штампованной решеткой с ромбовидными ячейками и островком по центру с логотипом бренда.

На тыльной стороне гнездо питания и тумблер питания. Эта модель не поддерживает режим полной остановки вентилятора, его скорость регулируется в зависимости от текущей нагрузки автоматически.

Глубина 140 мм, также при монтаже в корпусе необходимо помнить о необходимости части свободного места для доступа к панели разъемов. Здесь колодки удобно распределены по группам и подписаны, ошибочное подключение исключено.

Набор кабелей и разъемов у PCCooler KN1000 следующий:
  • основной кабель питания материнской платы ATX 20+4 длиной 60 см,
  • два кабеля дополнительного питания процессора 4+4 CPU с длиной 65 см,
  • один кабель 12VHPWR 600 Вт длиной 60 см,
  • три кабеля с PCIe 6+2 длиной 50 см,
  • один кабель с тремя SATA,
  • три кабеля с двумя SATA и одним MOLEX.

Кабели преимущественно с cечением 18AWG. У них отдельная оплетка с общим ленточным исполнением. Они удобны при укладке в корпусе, достаточно мягкие и не спутываются. Качество исполнения кабеля с PCIe 5.1 высокое, колодка при тестировании с NVIDIA GeForce RTX 5080 заметно не нагревалась. Соединяется плотно.

На основание нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В выдает 999.6 Вт с 83.3А, на 3.3В и 5В по 20А и общие 100 Вт. Это позволяет этот блок питания использовать его с компонентами топового уровня.

Внутренняя часть

Блок питания с активным корректором коэффициента мощности, устойчивый к работе при понижении напряжения в сети. Применен активный корректор коэффициента мощности и синхронный выпрямитель, а также импульсные преобразователи на второстепенных линиях.

На печатной плате размещены несколько алюминиевых радиаторов с зафиксированными на них транзисторами. В схемотехнике используют конденсаторы Samxon. Входной высоковольтный TK 420В 820 мКф. Для увеличения срока службы используются преимущественно полимерные. На отдельной плате, размещенной под углом 90 градусов импульсные преобразователи каналов 3.3В и 5В.

За активное охлаждение отвечает 120мм вентилятор PY-1225M12S с регулируемой скоростью вращения.

Тесты

AIDA64

OCCT

КПД

Данные
150W87
350W88
450W89
500W90
750W91
850W89
1000W88

Уровень напряжения на линиях

150W600W1000W
1212,0712,0211,88
55.045.014.99
3,33.333.323.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Данные
150W32
600W38
1000W42

Итоги

PCCooler KN1000 – мощный блок питания с полностью модульным подключением кабелей с поддержкой PCIe 5.1 и ATX 3.1. Стабильное напряжение по основной 12В линии и второстепенным, высокая эффективность, умеренный шум в рабочих сценариях и в играх, удобное исполнение оплетки кабелей, актуальный набор разъемов.
