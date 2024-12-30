Представлен сгибаемый монитор LG UltraGear GX9

Компания LG пополнила ассортимент мониторов UltraGear GX9 тремя моделями. Топовая версия 45GX990A получила 45-дюймовую сгибаемую OLED-матрицу с соотношением сторон 21:9, максимальной кривизной 900R, разрешением 5120:2160 точек (5K2K) с плотностью пикселей 125 PPI, антибликовым покрытием и временем отклика 0,03 мс, порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, а также интерфейс USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки.

Модель LG UltraGear 45GX950A отличается несгибаемой панелью и радиусом кривизны 800R. LG UltraGear 39GX90SA оснащается 39-дюймовым изогнутым OLED-экраном с соотношением сторон 21:9, кривизной 800R и предустановленной оболочкой LG webOS для использования в качестве Smart TV. Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.