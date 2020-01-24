Pentagram создал интерактивный динамик для детей с NFC-картами

2020-01-24, Автор - Anna; Продукт - Pentagram Yoto Player; [104]
Pentagram Yoto Player - это интерактивный аудиоплеер для детей, который намеренно не имеет микрофона, камеры или экрана. Он просто предназначен для воспроизведения звука с помощью физических карт с поддержкой NFC. Даже маленькие дети могут поместить карты мультимедийного контента в верхнюю часть плеера, поворачивая две рукоятки для базового управления звуком.

Родители могут подключить динамик к сопутствующему приложению, чтобы «загрузить» свой собственный контент на пустые карточки или приобрести карточки, которые подключаются к библиотеке музыки, мероприятий, звуковых эффектов и аудиокниг Yoto. Его также можно использовать как обычный динамик Bluetooth.

Устройство работает от батареи и может заряжаться от магнитной док-станции, чтобы дети могли самостоятельно заряжать его. Yoto Player оценен в $ 107.

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