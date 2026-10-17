Перекупщики продают дефицитный iPhone Duo за 4335 долларов

Складной смартфон iPhone Duo вызвал огромный ажиотаж еще на старте приема предзаказов, которые открылись вчера вечером. Почти все версии были раскуплены в первые полчаса, а сроки доставки были перенесены на январь 2027 года. Разумеется, ситуацией поспешили воспользоваться перекупщики. Например, на китайской платформе Dewu большинство конфигураций и расцветок предлагают приобрести за 3000 долларов, а за топовую конфигурацию черного iPhone Duo с 1 ТБ памяти просят и вовсе 4335 долларов.

Напомним, что официально оцененный в Китае от 2380 долларов iPhone Duo оснащается фирменной однокристальной системой A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine, 5,4-дюймовым внешним экраном, 7,6-дюймовым внутренним экраном (оба с поддержкой ProMotion, Always On, стилуса Apple Pencil с USB-C и пиковой пиковой яркость 3000 нит), встроенным в боковую кнопку Touch ID, конструкцией с титановым сплавом, стеклом Ceramic Shield, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, двумя аккумуляторами, который обеспечиваю 21 час воспроизведения видео, сдвоенной основной камерой с модулями на 48 Мп и 48 Мп (сверхширик), а также двумя фронтальными камерами, одна из которых спрятана под экран.
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