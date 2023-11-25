Перископная камера в Realme GT5 Pro получит 6-кратный зум

Профильное издание MyDrivers поделилось подробностями о смартфоне Realme GT5 Pro, официальный релиз которого запланирован на 7 декабря. Итак, аппарат получит основную камеру с перископным модулем на базе датчика изображения Sony IMX890. Данный сенсор ранее встречался только в главных модулях флагманских смартфонов. Он почти в два раза крупнее таких датчиков, как OV64B или JN1, которые обычно использовались в перископных модулях. В связке с ним задействует объектив с диафрагмой F/2,6 и 3-кратным оптическим зумом. По словам самого производителя, модуль сможет выдавать 6-кратный зум без потери качества, а максимальное приближение составит 120X.