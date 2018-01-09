Первая материнская плата AMD X470

На CES некоторые из партнеров по материнским платам из AMD демонстрируют первые платы на базе чипсета AMD X470. В значительной степени не так много новых вещей, поэтому чипсет, вероятно, в основном является усовершенствованием для поддержки будущих процессоров.Сегодня AMD анонсировала, что материнские платы на базе чипсетов X470 станут доступны в апреле этого года, чтобы быть объединены с встроенными APU Vega, которые станут доступны на рынке в тот же самый таймфрейм. Первые фотографии материнской платы X470 теперь всплыли, благодаря GamersNexus, на фотографии вы можете увидеть Gigabyte X470 Gaming 7 WiFi.