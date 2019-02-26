Первая партия Xiaomi Mi 9 продается в считанные секунды

В Китае стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Телефон был запущен ровно в 10 часов утра, а все доступные устройства исчезли за 53 секунды. Следующая партия поступит в продажу только 5 марта.

Напомним, Xiaomi Mi 9 поставляется с с тройной камерой, которая в рейтинге DxOMark Mobile набрала 107 баллов, обогнав по результату iPhone XS Max. Устройство оснащается топовым чипом Qualcomm, модулем NFC и аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Сканер отпечатка пальца расположен в экране. Стоимость на модели с 6 Гб и 128 Гб оперативной и внутренней памяти составляет $446, а за версию с 8 Гб оперативной памяти придется выложить $491.