Первая плата из линейки Strix нового чипсета ASUS ROG Strix Z490-E Gaming

Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-E Gaming является наиболее оснащенной из своего ценового сегмента. Плата включает в себя разъем Thunderbolt 3, два слота PCIe 3.0 x4 M.2, шесть портов SATA, Wi-Fi 6 и сетевой контроллер Intel 2.5 G Ethernet.

14+2 фаз питания, радиаторы соединены тепловой трубкой и многочисленные настройки в меню BIOS для разгона новых процессоров Intel. 4 слота оперативной памяти с поддержкой до DDR4 4600 МГЦ, максимальный объем памяти составляет 128 Гб. Плата имеет встроенную RGB подсветку.

На задней панели расположены USB 3.2 G2 Type-C, три USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и четыре порта USB 2.0, кнопка BIOS Flashback с парой видеовыходов, HDMI 1.4b и DisplayPort 1.4. 3,5-мм разъем, звуковая подсистема SupremeFX S1220A HD. Сеть Intel I225-V 2.5 G Ethernet и беспроводной интерфейс Intel AX201 Wi-Fi 6.