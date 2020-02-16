Первая плата на чипсете B550

B550A оснащен новым чипсетом Promonory с низким энергопотреблением. Плата поддерживает все процессоры третьего поколения Ryzen для настольных ПК. B550AM Gaming получает питание от 24 контактного разъема питания ATX и 8 контактного EPS. Материнская плата несет в себе 8 фазную систему питания.

B550AM Gaming оснащена четырьмя слотами DDR4 DIMM с поддержкой двухканальной памяти DDR4. Плата поддерживает PCI-Express 4.0 x16 слот и разъем M.2 22110. B550AM Gaming представлена в формате mATX, позволяет пользователю подключить до 6 SATA портов 6 Гб/с. Сетевое подключение включает в себя WLAN и проводной интерфейс 1 GbE.

Звуковая подсистема Realtek ALC1220 премиум класса. Есть два 4-х контактных разъема RGB и один 3-х контактный разъем ARGB. Производитель не раскрыл информацию о цене.