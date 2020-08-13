Первые фото с камеры смартфона Iqoo 5 впечатляют

Компания Iqoo поделилась фотографиями, сделанными на камеру смартфона Iqoo 5. В частности, снимки демонстрируют работу ночного режима. По предварительным данным, смартфоны серии Iqoo 5 (три модели) получат AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и поддержкой HDR10+, стереодинамики и поддержку Hi-Res Audio, быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт (в топовом Iqoo 5 Pro), аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865, а также быструю оперативную память LPDDR5 и UFS 3.1. Официальная презентация смартфонов ожидается уже 17 августа.