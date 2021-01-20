Первые фото, сделанные на камерофон Vivo X60 Pro+

Компания Vivo опубликовала качественные фотографии, сделанные на топовый камерофон X60 Pro+. Аппарат уже доступен для предварительного заказа в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и с 12/256 ГБ памяти, а уже завтра состоится его официальная презентация. Смартфону прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и Snapdragon 875 в зависимости от версии, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 50 Мп на основе датчика изображения Samsung ISOCELL GN1, оптикой Zeiss и продвинутой системой стабилизации, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом, фирменную оболочку OriginOS и поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт.