Первые фото, сделанные на камерофон Vivo X60 Pro+

Компания Vivo опубликовала качественные фотографии, сделанные на топовый камерофон X60 Pro+. Аппарат уже доступен для предварительного заказа в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и с 12/256 ГБ памяти, а уже завтра состоится его официальная презентация. Смартфону прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и Snapdragon 875 в зависимости от версии, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 50 Мп на основе датчика изображения Samsung ISOCELL GN1, оптикой Zeiss и продвинутой системой стабилизации, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом, фирменную оболочку OriginOS и поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Комментарии и отзывы Vivo X60 Pro+
Обзоры:
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Новости:
График обновления смартфонов Vivo до Funtouch OS 11 в Индии

Китайские производители смартфонов Vivi поделился списком подходящих телефонов и графиком развертывания F...
Xiaomi Mi 11 достался пластиковый корпус

С анонса Xiaomi Mi 11 прошло меньше двух суток, а в сети уже появилась разборка первого флагмана на платф...
Доступная версия ZTE Axon 20 не получит модем 5G

В сети появились подробности о доступной версии смартфона ZTE Axon 20 5G, который недавно появился в миро...
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCWИдеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
Поддержка Dual-SIM Dual-5G может появить...
OnePlus 9 Pro появился на фото...
OnePlus 9 Pro появился на фотоВ последнее время OnePlus экспериментирует с дизайном своих флагманских устройств, не останавливаясь на т...
Samsung Galaxy S21 показали на пресс-рен...
Samsung Galaxy S21 показали на пресс-ренАвторитетный искатель утечек Эван Бласс опубликовал первое официальное изображение флагманского смартфона...
Ulefone Armor 10 5G испытали на прочност...
Ulefone Armor 10 5G испытали на прочностКомпания Ulefone опубликовала новое видео, посвященное недавно вышедшему защищенному смартфону Armor 10 5...
Lexar анонсировала microSD карты Profess...
Lexar анонсировала microSD карты ProfessКомпания Lexar анонсировала microSD карты серии Silver. Professional 1066x microSD Silver разработаны для...
Представлен тонкий ноутбук ASUS ZenBook ...
Представлен тонкий ноутбук ASUS ZenBook Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 14 (UM425QA), которая может похвастаться ко...
Представлен геймерский монитор MSI Optix...
Представлен геймерский монитор MSI OptixКомпания MSI представила монитор для киберспортсменов Optix G242, который основан на 23,8-дюймовой IPS-па...
EK Water Blocks работает над новейшим во...
EK Water Blocks работает над новейшим воПоявилась информация о новом водоблоке для процессора компании EK Water Blocks. На YouTube канале Linus T...
Xbox Series X / S - единственные консоли...
Xbox Series X / S - единственные консолиРанее Microsoft опубликовала в своем блоге статью, посвященную особенностям консоли Xbox и ее экосистеме,...
Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 ...
Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 Китайский оверклокер "IVANQU0208" смог разогнать 14 летний процессор Intel Celeron D 347 до рекордной час...
Qualcomm анонсировала новую мобильную пл...
Qualcomm анонсировала новую мобильную плНовую мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888 5G мы можем уже увидеть на новых смартфонах в 2021 году...
Qualcomm объявляет о своем первом киберс...
Qualcomm объявляет о своем первом киберсQualcomm Technologies входит в сферу киберспорта в Индии. Известный производитель микросхем только что за...
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor