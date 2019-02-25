Первые характеристики Umidigi S3 Pro

Электропитание возложено на батарею емкостью 5150 мАч. Корпус гаджета надежно защищен от воды; тыльная панель при этом изготовлена из керамики. Экранная панель имеет разрешение стандарта Full HD+ при размере диагонали 6,3 дюйма. Соотношение дисплея и лицевой поверхности составляет 92,7%.На смартфоне установлена последняя, 9-я версия ОС Android. Электронная платформа построена на мобильном чипсете MediaTek Helio P70. Арсенал памяти включает в себя флэш-массив на 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ.Стоимость смартфона составит 299 долларов.