Первые хромбуки на AMD

Длительное время на хромбуках устанавливали процессоры исключительно от компании Intel. Это было некой нормой, так как производители, видимо, заключили партнерское соглашение. Теперь ситуация изменилась и процессоры AMD тоже отправились на данную платформу. Сейчас компания Acer выпустила свой новый доступный ноутбук, который можно укомплектовать процессором AMD или Intel, что предоставит вам больше возможностей для комфортной работы. С другой стороны, в такого рода ноутбуках используют очень простые модели, которые не могут похвастаться слишком уж высокой производительностью. Это значит, что вы, скорее всего, разницу между процессором Intel и AMD не заметите, так как в бюджетном сегменте они практически равны.