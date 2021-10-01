Первый игровой 2К монитор от Corsair

Corsair выходит на рынок мониторов со своим первым игровым дисплеем Corsair Xeneon. Xeneon 32QHD165 имеет 32-дюймовый дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления до 165 Гц. Есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, и время отклика монитора составляет 1 мс.

Светодиодный экран IPS использует технологию квантовых точек и имеет яркость 400 нит, со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, 100-процентным Adobe RGB и 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Xeneon имеет тонкие лицевые панели и углы обзора 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.

Corsair заявляет, что монитор интегрирован с программным обеспечением iCue и Elgato Stream Deck, чтобы упростить изменение настроек на лету, в зависимости от того, для чего вы используете его. Что касается подключения, имеются два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два USB-C, два порта USB 3.1 и разъем для наушников 3,5 мм.